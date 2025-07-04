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Росавиация: Временные ограничения введены в аэропорту Казани

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Казани. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Казани. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет, — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

1 июля в Росавиации сообщили о введении временных ограничений на прием и отправку самолетов в аэропорту Нижнекамска в Татарстане. Меры принимались также для обеспечения безопасности полетов.

26 июня в аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы.