Бойцы ВС РФ отрезали ВСУ пути отступления в Харьковской области

Ранее российские войска уже проводили наступательные действия в Харьковской области, в результате которых часть украинских сил оказалась зажата между Тополями и Каменкой. Сейчас же ВС РФ формируют огневое кольцо вокруг украинской группировки в районе Радьковки для создания буферной зоны на границе с Белгородской областью и усиления давления на украинские позиции в регионе.