Бойцы ВС РФ отрезали ВСУ пути отступления в Харьковской области

ВС РФ с помощью артиллерии уничтожили важную точку ВСУ в Харьковской области.
Российские военные уничтожили паромные переправы Вооруженных сил Украины через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«За истекшие сутки в районах населенных пунктов Купянск-Узловой и Ковшаровка огнем артиллерии и ВКС РФ уничтожены паромные переправы через реку Оскол», — заявил Марочко. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что уничтожение данной переправы затруднит снабжение и ротацию украинских войск, а также ослабит их оборону на восточных подступах к Купянску.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российская группировка «Запад» нанесла поражение силам трех украинских бригад и одного полка в Харьковской области, в том числе у Ковшаровки. Потери противника составили до 210 военнослужащих.
Ранее российские войска уже проводили наступательные действия в Харьковской области, в результате которых часть украинских сил оказалась зажата между Тополями и Каменкой. Сейчас же ВС РФ формируют огневое кольцо вокруг украинской группировки в районе Радьковки для создания буферной зоны на границе с Белгородской областью и усиления давления на украинские позиции в регионе.