Силы ПВО за ночь сбили 48 БПЛА ВСУ над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь уничтожили 48 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в Минобороны РФ.
Так, больше всего атакам со стороны украинской армии подверглась Ростовская область — там сбили 26 вражеских дронов. Также 12 беспилотников ликвидировали над территорией Курской области.
В Белгородской и Орловской области зафиксировали шесть и три БПЛА соответственно. Кроме того, один дрон ВСУ уничтожили над территорией Липецкой области, уточнили в пресс-службе ведомства.
Подмосковный город Сергиев Посад также атаковали украинские БПЛА. Пострадал один мужчина, его незначительно посекло осколками.
В эту ночь в Ростовской области также отразили атаку вражеских беспилотников на Азов, Миллеровский и Тарасовский районы, одна женщина погибла.