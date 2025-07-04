Бастрыкин потребовал доклад по гибели ребёнка в Советской Гавани

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело после трагедии, унесшей жизнь 6-летнего мальчика. Ребёнка придавило бетонной плитой во дворе жилого дома в Советской Гавани. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал немедленный доклад о расследовании, сообщает телеграм-канал Хабаровский следком.
Трагедия произошла вечером 2 июля на улице Лесозаводская, 6. Во дворе дома проводились работы по реконструкции системы водоотведения: подрядчик демонтировал бетонные кольца и плиты колодцев. Одна из таких плит рухнула на ребёнка. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи оказались бессильны — травмы были смертельными.
Как сообщили в краевой прокуратуре, работы выполнялись по контракту между КГУП «Региональные коммунальные сети» и ООО «Хабаровский завод реставрации труб». По предварительным данным, подрядчик допустил грубые нарушения техники безопасности.
Уголовное дело возбуждено Ванинским межрайонным следственным отделом СК по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По поручению Бастрыкина, руководитель краевого управления СК Сергей Белянский должен в кратчайшие сроки представить подробный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Сейчас следователи допрашивают свидетелей, назначены необходимые экспертизы, ведётся сбор доказательств.