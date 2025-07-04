Бастрыкин потребовал доклад по гибели ребёнка в Советской Гавани

Трагедия произошла вечером 2 июля на улице Лесозаводская, 6. Во дворе дома проводились работы по реконструкции системы водоотведения: подрядчик демонтировал бетонные кольца и плиты колодцев. Одна из таких плит рухнула на ребёнка. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи оказались бессильны — травмы были смертельными.