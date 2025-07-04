Интерпол вернул домой казахстанку из трудового рабства в Камбодже

Интерпол МВД Казахстана предотвратил попытку вовлечения казахстанки в трудовое рабство за границей. Девушка вылетела в Камбоджу по приглашению. Там ей предложили работу администратора в гостинице. Однако по прибытии стало ясно, что условия совсем не соответствуют заявленным, а реальная цель организаторов — принудительный труд, передает Polisia.kz.