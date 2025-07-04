Интерпол вернул домой казахстанку из трудового рабства в Камбодже

Сотрудники Интерпола направили официальные запросы коллегам в Камбодже и в Генеральный секретариат Интерпола. Благодаря международному взаимодействию девушку удалось быстро освободить и вернуть домой в Казахстан.
«Сейчас ведется работа по установлению лиц, причастных к вербовке и перевозке девушки. Все они будут привлечены к ответственности в установленном порядке. Этот случай стал примером эффективного международного взаимодействия в борьбе с торговлей людьми», — сообщили в ведомстве.
Это уже не первый случай, когда казахстанцы становятся жертвами обмана за рубежом. Ранее, в рамках операции Интерпола «Либертерра II», в Лаосе была спасена другая гражданка Казахстана, оказавшаяся в аналогичной ситуации.
МВД Казахстана напоминает, что трудовое рабство часто начинается с заманчивых, но фальшивых предложений о работе. Прежде чем отправляться за границу, важно проверять работодателя и консультироваться с официальными органами.
23 января 2023 года стало известно, что МИД Казахстана вызволил двух сограждан из трудового рабства в «золотом треугольнике». Они находились в Юго-Восточной Азии — на стыке границ Мьянмы, Лаоса и Таиланда.