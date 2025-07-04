Горит подстанция и нет света: власти Сергиева Посада рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ

В целях безопасности отключены еще несколько подстанций. Электричества нет в микрорайонах Рабочем, Звездочка, Скобянка, Птицеградском, Клементьевском, наполовину обесточена Ферма. Без света остались несколько объектов ЖКХ, соцучреждения и многоквартирные дома.