Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горит подстанция и нет света: власти Сергиева Посада рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ

Шесть микрорайонов подмосковного Сергиева Посада остаются без электричества из-за повреждений на подстанции, вызванных падением украинского беспилотника. Об этом сообщила глава городского округа Оксана Ероханова.

Пожарные ликвидируют возгорание на подстанции (фото из архива).

Шесть микрорайонов подмосковного Сергиева Посада остаются без электричества из-за повреждений на подстанции, вызванных падением украинского беспилотника. Об этом сообщила глава городского округа Оксана Ероханова.

«Произошло возгорание электроподстанции в районе микрорайона Звездочка. На месте происшествия работают оперативные службы», — сообщила она в Telegram.

В целях безопасности отключены еще несколько подстанций. Электричества нет в микрорайонах Рабочем, Звездочка, Скобянка, Птицеградском, Клементьевском, наполовину обесточена Ферма. Без света остались несколько объектов ЖКХ, соцучреждения и многоквартирные дома.

Ероханова отметила, что сейчас пожарные ликвидируют возгорание, это первоочередная задача. Вопрос подключения электричества будет решен после этого.