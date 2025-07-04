Горит подстанция и нет света: власти Сергиева Посада рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ

Пожарные ликвидируют возгорание на подстанции (фото из архива).
Шесть микрорайонов подмосковного Сергиева Посада остаются без электричества из-за повреждений на подстанции, вызванных падением украинского беспилотника. Об этом сообщила глава городского округа Оксана Ероханова.
«Произошло возгорание электроподстанции в районе микрорайона Звездочка. На месте происшествия работают оперативные службы», — сообщила она в Telegram.
В целях безопасности отключены еще несколько подстанций. Электричества нет в микрорайонах Рабочем, Звездочка, Скобянка, Птицеградском, Клементьевском, наполовину обесточена Ферма. Без света остались несколько объектов ЖКХ, соцучреждения и многоквартирные дома.
Ероханова отметила, что сейчас пожарные ликвидируют возгорание, это первоочередная задача. Вопрос подключения электричества будет решен после этого.