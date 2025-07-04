В Красноярском крае полностью откачали топливо после аварии на Енисее

4 июля в Красноярском крае полностью откачали дизельное топливо с пострадавшего судна на Енисее. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских.
Уже в субботу теплоход-толкач перегонят в Галанино для ремонта.
— Организована круглосуточная работа по выявлению возможного попадания нефтепродуктов в акваторию и прибрежную зону реки Енисей. Для этого привлечены две группы беспилотных авиационных систем, четыре теплохода и три оперативные группы пожарно-спасательной группировки, — добавил глава района.
Кроме того, специалисты продолжают обследовать береговую линию протяженностью свыше 30 километров — следов загрязнения нет. Сейчас на месте аварии работают 127 сотрудников различных служб и ведомств.
Напомним, что 8 июня около 18:00 при прохождении Казачинских порогов толкач типа «ОТ» получил повреждение корпуса о подводное препятствие и сел на мель. В результате произошло частичное затопление теплохода. На борту были 14 человек: двоих доставили на берег, остальные остались устранять последствия аварии.
В воду вылилось до 30 тонн топлива. Судоходство не приостановили.
Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ.