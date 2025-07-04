В Красноярском крае полностью откачали топливо после аварии на Енисее

Напомним, что 8 июня около 18:00 при прохождении Казачинских порогов толкач типа «ОТ» получил повреждение корпуса о подводное препятствие и сел на мель. В результате произошло частичное затопление теплохода. На борту были 14 человек: двоих доставили на берег, остальные остались устранять последствия аварии.