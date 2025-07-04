Надругавшиеся над мальчиком в красноярском лагере подростки находятся дома

Позже краевая прокуратура сообщила, что пострадавший мальчик после первого случая надругательства рассказал всё сотруднику лагеря, однако тот не принял никаких мер — и ситуация повторилась. По материалам прокуратуры органы следствия возбудили уголовное дело о халатности. В пятницу региональный главк СК РФ сообщил о задержании воспитателя. «Вопрос о помещении детей в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Красноярскому краю будет решен после завершения расследования уголовного дела. Мы направляем материалы в органы опеки, а они уже выходят в суд с исковым заявлением о помещении детей в Центр», — говорится в сообщении.