Напавшему на медработников мужчине предъявили обвинение в Иркутске

59-летнему иркутянину предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц в больнице Иркутска. Подозреваемого доставили в следственный отдел, где его допросил. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Напомним, накануне, 3 июля, в городской клинической больнице № 8 Иркутска пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников. Заместитель главного врача и секретарь учреждения госпитализированы. Преступник признался в намерении убить врача и заявил о якобы нарушении прав. К настоящему моменту пострадавшие прооперированы и переведены из реанимации в обычную палату. Их состояние остается стабильно тяжелым.
Добавим, что главный врач городской Ивано-Матрёнинской детской больницы Иркутска Владимир Новожилов высказался о нападении пациента с ножом на сотрудниц городской клинической больницы № 8. Владимир Новожилов рассказал, что сам множество раз сталкивался со случаями насилия по отношению к медицинским работникам.