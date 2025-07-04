Напавшему на медработников мужчине предъявили обвинение в Иркутске

59-летнему иркутянину предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц в больнице Иркутска. Подозреваемого доставили в следственный отдел, где его допросил. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.