Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске пострадавших медработников перевели из реанимации в палату

Состояние пациентов остается стабильно тяжёлым.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Медицинских работников, которые пострадали от ножевых ранений напавшего на них пациента, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом КП-Иркутск сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Состояние заместителя главного врача и секретаря больницы № 8 остаётся стабильно тяжелым.

— Сегодня осмотрят и решат, требуется ли пострадавшим дополнительное специализированное лечение, — уточняет губернатор региона.

Также женщины сейчас находятся в стрессовом состоянии. С ними будут работать специалисты, чтобы вернуть их к обычной жизни.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что пациенту предъявили обвинение за покушение на жизнь двух медиков. В отношении подозреваемого в ближайшее время изберут меру пресечения.