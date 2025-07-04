В Иркутске пострадавших медработников перевели из реанимации в палату

Медицинских работников, которые пострадали от ножевых ранений напавшего на них пациента, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом КП-Иркутск сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Состояние заместителя главного врача и секретаря больницы № 8 остаётся стабильно тяжелым.