Россию атаковали полсотни беспилотников самолетного типа.
Пять регионов России подверглись атакам беспилотников ВСУ ночью 4 июля. Самому массированному удару подверглась Ростовская область здесь было уничтожено 26 БПЛА, сообщает Минобороны России.
«Средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram. Над Курской областью сбиты 12 беспилотников, шесть уничтожены над Белгородской и три — над Орловской областями. Один БПЛА сбит в Липецкой области.
В Ростовской области, которая подверглась самому массированному удару, пострадали жилые дома в Азове и двух районах. Погибла пенсионерка.
Кроме того, утром 4 июля был атакован подмосковный Сергиев Посад. После падения БПЛА загорелась электроподстанция, жители шести микрорайонов остались без света.