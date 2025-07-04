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Пять регионов России подверглись атакам беспилотников ВСУ ночью 4 июля

Пять регионов России подверглись атакам беспилотников ВСУ ночью 4 июля. Самому массированному удару подверглась Ростовская область здесь было уничтожено 26 БПЛА, сообщает Минобороны России.

Россию атаковали полсотни беспилотников самолетного типа.

Пять регионов России подверглись атакам беспилотников ВСУ ночью 4 июля. Самому массированному удару подверглась Ростовская область здесь было уничтожено 26 БПЛА, сообщает Минобороны России.

«Средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram. Над Курской областью сбиты 12 беспилотников, шесть уничтожены над Белгородской и три — над Орловской областями. Один БПЛА сбит в Липецкой области.

В Ростовской области, которая подверглась самому массированному удару, пострадали жилые дома в Азове и двух районах. Погибла пенсионерка.

Кроме того, утром 4 июля был атакован подмосковный Сергиев Посад. После падения БПЛА загорелась электроподстанция, жители шести микрорайонов остались без света.

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