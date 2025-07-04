После ливня одна из улиц Магнитогорска глобально ушла под воду

По информации Народного фронта, речь идет про улицу Маяковского.
«За 15 лет люди неоднократно обращались в администрацию города. Также после каждого ливня местные группы в соцсетях буквально заваливают жалобами на затопленную дорогу. Но проблема не решается», — утверждает общественная организация.
НФ обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку этой информации, в случае, если причина в ненадлежащем содержании ливневых канализаций — побудить исполнителя очистить их и привести в функциональное состояние.
«От администрации Магнитогорска требуем обеспечить контрольную функцию, независимо от причины. Необходимо устранить проблему, чтобы дорога была в проезжем состоянии в любую погоду», — говорится в комментарии.
Уточняется, что один из подрядчиков получит 22 млн рублей за содержание ливневых канализаций в 2025 году. Общая стоимость контракта на содержание ливневок в Магнитогорске — 44 млн. Автомобилисты уверены, что проблема именно в состоянии ливневок, их надлежащей очисткой никто не занимается.