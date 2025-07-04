После ливня одна из улиц Магнитогорска глобально ушла под воду

Уточняется, что один из подрядчиков получит 22 млн рублей за содержание ливневых канализаций в 2025 году. Общая стоимость контракта на содержание ливневок в Магнитогорске — 44 млн. Автомобилисты уверены, что проблема именно в состоянии ливневок, их надлежащей очисткой никто не занимается.