Загадочную смерть мальчика расследуют в Акмолинской области

В социальных сетях обсуждают возможные версии гибели: рядом с телом подростка якобы была найдена канистра с бензином. Одной из вероятных причин смерти может быть отравление парами горючего вещества. Однако в полиции пока не подтверждают эти данные, ссылаясь на необходимость проведения комплекса экспертиз.