Пожар продолжает бушевать в национальном парке на Байкале

В Иркутской области, в труднодоступной местности Ольхонского района на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», 3 июля был локализован возникший ранее пожар. Площадь возгорания составила 355 га, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В настоящее время 77 сотрудников лесопожарных формирований участвуют в тушении пожара. Для ликвидации возгорания с воздуха были использованы два вертолета Ми-8. Время налета составило 12 часов 55 минут.
В лесном фонде Приангарья действующих лесных пожаров не зарегистрировано.
Ранее ИА IrkutskMedia писало, что тушение пожара на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Ольхонском районе перешел на утро 3 июля. На тушении были задействованы 72 сотрудника лесопожарных формирований.