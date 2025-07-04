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Пожар продолжает бушевать в национальном парке на Байкале

Возгорание произошло в труднодоступной местности Ольхонского района.

В Иркутской области, в труднодоступной местности Ольхонского района на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», 3 июля был локализован возникший ранее пожар. Площадь возгорания составила 355 га, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В настоящее время 77 сотрудников лесопожарных формирований участвуют в тушении пожара. Для ликвидации возгорания с воздуха были использованы два вертолета Ми-8. Время налета составило 12 часов 55 минут.

В лесном фонде Приангарья действующих лесных пожаров не зарегистрировано.

Ранее ИА IrkutskMedia писало, что тушение пожара на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Ольхонском районе перешел на утро 3 июля. На тушении были задействованы 72 сотрудника лесопожарных формирований.