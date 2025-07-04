Воспитатель спортлагеря задержан по делу о халатности в российском регионе

В Красноярском крае задержан сотрудник летнего спортлагеря, на территории которого трое подростков совершили насильственные действия в отношении 10-летнего мальчика. Информация об этом была опубликована ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия 4 июля 2025 года.
После произошедшего инцидента ребенок сообщил о случившемся воспитателю, однако педагог не проинформировал правоохранительные органы и не оградил пострадавшего от подростков. Вследствие этого малолетним преступникам удалось повторить свои действия, поскольку воспитатель даже не уведомил администрацию лагеря о происшествии.
Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, информирует региональное управление СК.
2 июля 2025 года сообщалось о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении персонала детского лагеря.
Напомним, что 1 июля текущего года стало известно о фактах насилия, совершенных тремя подростками 25 и 27 июня над десятилетним мальчиком в одном из спортивных лагерей Красноярского края. Сначала несовершеннолетние избили ребенка, затем дважды совершили над ним сексуальное насилие. Было инициировано уголовное преследование по статье «Совершение иных насильственных действий сексуального характера».
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