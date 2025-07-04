Воспитатель спортлагеря задержан по делу о халатности в российском регионе

После произошедшего инцидента ребенок сообщил о случившемся воспитателю, однако педагог не проинформировал правоохранительные органы и не оградил пострадавшего от подростков. Вследствие этого малолетним преступникам удалось повторить свои действия, поскольку воспитатель даже не уведомил администрацию лагеря о происшествии.