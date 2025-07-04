В деревне Сягаевка Омской области ввели карантин из-за вспышки опасной болезни

В результате проверок вся территория населенного пункта официально признана неблагополучной. Для предотвращения распространения заболевания введены строгие ограничения. На территории очагов и в пределах деревни запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных. Также нельзя вывозить корма и инвентарь, контактировавшие с заражёнными, а также продукты убоя от восприимчивых животных. Допуск посторонних лиц на территорию ограничен.