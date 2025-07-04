В деревне Сягаевка Омской области ввели карантин из-за вспышки опасной болезни

В Омской области в горьковском районе объявлен карантин из-за опасного заболевания у лошадей. Было выявлено 8 очагов инфекционной анемии лошадей. Очаг заболевания обнаружен в деревне Сягаевка. Власти объявили карантин на неопределенный срок. Об этом сообщает портал правовой информации.
В результате проверок вся территория населенного пункта официально признана неблагополучной. Для предотвращения распространения заболевания введены строгие ограничения. На территории очагов и в пределах деревни запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных. Также нельзя вывозить корма и инвентарь, контактировавшие с заражёнными, а также продукты убоя от восприимчивых животных. Допуск посторонних лиц на территорию ограничен.
Инфекционная анемия лошадей — тяжелое вирусное заболевание, поражающее кроветворную систему. У зараженных животных наблюдаются рецидивирующая лихорадка, внутренние кровоизлияния и хроническое вирусоносительство. Эффективного лечения болезни не существует, а больные животные подлежат убою.
«Для профилактики ИНАН необходимо строго соблюдать санитарные и ветеринарные нормы, а также следить за состоянием животных и своевременно проводить диагностику», — отметили специалисты.
Карантин продлится до полной ликвидации очагов заражения. Пока остается неизвестным, как долго продлится эта процедура.