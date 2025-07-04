Губернатор Подмосковья: при атаке БПЛА в Сергиевом Посаде ранены два жителя

По словам Воробьева, жизни пострадавших жителей Сергиева Посада ничего не угрожает.
Два жителя Подмосковья получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в Сергиево-Посадском округе утром 4 июля. У одного из них зафиксирована черепно-мозговая травма, у другого — ушиб грудной клетки, оба госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Сегодня утром в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников. Пострадали два человека: 60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба; у 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки. Оба доставлены в Сергиево-Посадскую больницу», — написал Воробьев в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что состояние пострадавших средней тяжести, угрозы жизни нет.
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По словам губернатора, на всех местах падения дронов продолжают работать оперативные службы. Энергетики ведут восстановление электроснабжения в пострадавших районах. Также специалисты осматривают здания и проверяют их на наличие повреждений, чтобы как можно скорее обеспечить безопасность жителей.
Утром 4 июля Сергиево-Посадский городской округ Московской области подвергся атаке беспилотников. В результате происшествия зафиксированы разрушения, один человек получил травмы, отмечаются перебои с электро- и водоснабжением. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, передает MK.RU.