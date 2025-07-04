При падении четырёх БПЛА в Сергиево-Посадском округе пострадали два человека

«60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба. У 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки», — сообщил глава региона, уточнив, что оба доставлены в Сергиево-Посадскую больницу.
Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизням нет. На местах падения обломков дронов продолжают работать оперативные службы.
Напомним, после отражения атаки БПЛА произошло возгорание подстанции, пять микрорайонов остались без света. Сейчас энергетики занимаются восстановлением электроснабжения.
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