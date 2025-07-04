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В Башкирии экс-заммэра обвиняется в посредничестве во взяточничестве

Бирская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего экс-заместителя главы администрации Бирска, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве за незаконные действия с использованием служебного положения.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в декабре 2024 года руководитель местной администрации попросила своего заместителя выступить посредником в передаче ей денег за незаконные действия в интересах юрлица, выразившиеся в приемке невыполненных работ по муниципальному контракту. Согласившись с предложением, мужчина сообщил коммерсанту реквизиты банковского счета, на который были перечислены 30 тысяч рублей для начальника. Обналичив деньги, чиновник передал их взяткополучателю.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления, по требованию прокуратуры его уволили в связи с утратой доверия. Уголовное дело направили в Бирский межрайонный суд для рассмотрения по существу.