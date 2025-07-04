В Башкирии экс-заммэра обвиняется в посредничестве во взяточничестве

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в декабре 2024 года руководитель местной администрации попросила своего заместителя выступить посредником в передаче ей денег за незаконные действия в интересах юрлица, выразившиеся в приемке невыполненных работ по муниципальному контракту. Согласившись с предложением, мужчина сообщил коммерсанту реквизиты банковского счета, на который были перечислены 30 тысяч рублей для начальника. Обналичив деньги, чиновник передал их взяткополучателю.