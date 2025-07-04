Число пострадавших при атаке БПЛА в Сергиевом Посаде увеличилось до двух

«Сегодня утром в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников», — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что при атаке пострадали два человека: 60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, у него выбиты три зуба, у 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки. Оба пострадавших были доставлены в Сергиево-Посадскую больницу.
«Врачи оказывают помощь, состояние пострадавших — средней тяжести. Угрозы жизни нет», — добавил Воробьев. Отмечается, что энергетики занимаются восстановлением поврежденного в результате ударов электроснабжения. Оперативные службы работают на месте.
Ранее в этот день средства ПВО за ночь уничтожили 48 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Уточняется, что 26 БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области, 12 беспилотников были уничтожены в небе над Курской областью, щесть дронов — над Белгородской областью, три беспилотника были ликвидированы над Орловской областью, а один — над Липецкой областью.