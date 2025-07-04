Самарцы снова пожаловались на проблемы с мобильным интернетом 4 июля

Жители Самары вновь сообщают о проблемах с мобильным интернетом 4 июля. Сбои происходят с самого утра.
Это уже не первый случай перебоев связи в регионе. Ранее отключения интернета происходили из-за угрозы атак БПЛА. Не исключено, что и нынешние проблемы связаны с аналогичной ситуацией.
За последнее время в небе над Самарской областью были уничтожены 6 вражеских беспилотников. Специалисты предполагают, что именно эти инциденты могли повлиять на работу мобильного интернета. Но точно что с интернетом в Самаре пока неизвестно.
Отметим, что интернет не ловит в разных районах города.
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