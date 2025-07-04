В Азове эвакуируют жильцов дома, повреждённого при атаке вражеского БПЛА

По данным оперативных служб, в пострадавшем доме проживает 120 человек, среди которых, по предварительной информации, нет пострадавших.
В Азове и Азовском районе зафиксированы многочисленные случаи повреждения оконных конструкций, входных дверей и припаркованных автомобилей, вызванные падением обломков БПЛА.
Ранее сообщалось, что в посёлке Долотинка Ростовской области вражеский дрон упал на двухэтажный многоквартирный дом. В результате взрыва произошло обрушение перекрытия. Под завалами погибла пожилая женщина, которая ранее работала учителем в местной школе.