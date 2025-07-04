Над Россией уничтожено полсотни дронов ВСУ: карта ударов БПЛА 4 июля

Системы ПВО уничтожили дроны ВСУ над пятью российскими регионами.
В ночь на 4 июля 2025 года сразу несколько регионов России подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Московская область, Ростовская область, Липецкая область, Воронежская область, Тульская область и Кабардино-Балкария оказались в зоне угрозы. В результате атак зафиксированы жертвы, разрушения инфраструктуры и перебои с энергоснабжением. В свою очередь, Министерство обороны сообщило об уничтожении 48 украинских дронов над регионами РФ. Карта атак беспилотников — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: URA.RU.
В течение прошлой ночи дежурные подразделения противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в telegram-канале. Самое большое количество дронов было уничтожено над Ростовской областью — всего 26 аппаратов. Курскую область пытались атаковать 12 беспилотников, в Белгородской области было сбито шесть дронов. В Орловской и Липецкой областях системы ПВО перехватили три и один дрон соответственно.
Атака на Сергиев Посад: взрывы и повреждение подстанции.
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Рано утром 4 июля 2025 года Сергиево-Посадский городской округ в Московской области подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате инцидента зафиксированы разрушения, один человек пострадал, а местные жители сообщают о перебоях с электричеством и водоснабжением.
«Уважаемые жители. Рано утром Сергиево-Посадский округ атаковали БПЛА. В настоящий момент известно о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка. Пострадал один мужчина, его незначительно посекло осколками», сообщила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Она призвала жителей не подходить к окнам, не фотографировать работу противовоздушной обороны (ПВО). Также в случае необходимости она посоветовала незамедлительно звонить в службу спасения по номеру 112.
«В результате падения беспилотников была повреждена подстанция. Без электричества мкр. Звездочка и Рабочий поселок. Въезды на ул. Октябрьская и Симоненкова перекрыты», — позже сообщила Ероханова в telegram-канале. Глава ГО добавила, что находится на месте ЧП. Пожар на территории завода по обработке металла, по данным очевидцев, локализован, но точные масштабы разрушений пока уточняются.
Ростовская область.
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Ростовская область также подверглась массированной атаке БПЛА в ночь на 4 июля. «БПЛА атаковали ночью Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. Военные отразили воздушную атаку, но, к сожалению, не обошлось без трагических последствий. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей», — сообщил в своем telegram-канале в рио губернатора Юрий Слюсарь.
В Азове взрыв беспилотника повредил стекла в многоквартирном доме по переулку Коллонтаевский, 94. «На место выехали дежурные расчеты, проводится эвакуация жильцов. По предварительным докладам, люди не пострадали. Информацию уточняем. Обломки еще одного БПЛА упали на стадион им. Лакомова. Место падения оцеплено», — добавил Слюсарь. Он также отметил, что угроза новых атак сохраняется, и все силы ПВО приведены в готовность.
В Таганроге глава города Светлана Камбулова объявила воздушную опасность. «Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Работают силы ПВО. Сохраняйте спокойствие!», — написала она в Telegram. Спустя час она сообщила об отбое тревоги.
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Липецкая область.
В Липецкой области в 03:52 губернатор Игорь Артамонов объявил режим воздушной опасности на всей территории региона. «Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал глава региона в telegram-канале.
В 04:15 он уточнил, что угроза атаки распространяется на территории Ельца и Елецкого района. Также Артамонов призвал жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Воронежская область.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об угрозе атаки БПЛА на регион. «Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал он в Telegram. Информация о сбитых дронах или разрушениях в регионе пока не поступала, но ранее, в марте 2024 года, над областью были уничтожены три беспилотника, а вблизи нефтехранилища прогремел взрыв.
Тульская область.
В Тульской области губернатор Дмитрий Миляев ночью сообщил об атаке. «Уважаемые жители Тульской области! Внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — написал он в telegram-канале. Подробности об инцидентах в регионе отсутствуют, но власти призывают жителей следить за официальными сообщениями и оставаться в безопасных местах.
Кабардино-Балкария.
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В Кабардино-Балкарии глава республики Казбек Коков объявил о беспилотной опасности. «Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями», — написал он в telegram-канале. Вскоре после этого он сообщил об отбое тревоги. Информация о возможных атаках или разрушениях в регионе отсутствует.
Ограничения в аэропортах.
Из-за угрозы атак БПЛА временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Волгограда. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгограда (код ИКАО: URWW)», — сообщил представитель Росавиации Александр Кореняко в Telegram. Позже ограничения были сняты, но один рейс, направлявшийся в Волгоград, был перенаправлен на запасной аэродром.
Также рано утром ограничения были введены в аэропортах Саратова, Самары и Ярославля. Информирует об этом Кореняко в своем telegram-канале. Власти Татарстана в регионе объявили режим «ковер», ввиду этого в РТ могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета, сообщили они в Telegram.