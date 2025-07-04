Над Россией уничтожено полсотни дронов ВСУ: карта ударов БПЛА 4 июля

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об угрозе атаки БПЛА на регион. «Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал он в Telegram. Информация о сбитых дронах или разрушениях в регионе пока не поступала, но ранее, в марте 2024 года, над областью были уничтожены три беспилотника, а вблизи нефтехранилища прогремел взрыв.