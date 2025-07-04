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Более 200 нелегальных мигрантов нашли в Иркутской области

Также установлено около 50 работодателей, на которых работали мигранты.

В Иркутске обнаружено более 200 иностранных граждан с нарушениями миграционных правил. Также установлено около 50 работодателей, на которых работали мигранты. В операциях участвовали силовые подразделения. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Росгвардии Сибирского округа.

По результатам рейдов возбуждено восемь уголовных дел, связанных с фиктивной регистрацией иностранцев. В отношении 20 мигрантов приняты решения о выдворении из страны.

В настоящее время проводится дополнительная проверка по выявленным фактам нарушений.