Более 200 нелегальных мигрантов нашли в Иркутской области

В Иркутске обнаружено более 200 иностранных граждан с нарушениями миграционных правил. Также установлено около 50 работодателей, на которых работали мигранты. В операциях участвовали силовые подразделения. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Росгвардии Сибирского округа.