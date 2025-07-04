УЖД заявила о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Киеве после взрывов

Ночью в столице Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Утром 4 июля весь Киев окутан дымом после воздушной атаки, по данным местных СМИ, в городе ощущается сильный запах гари. Спутниковые данные NASA свидетельствуют о том, что в некоторых районах города всё ещё бушуют пожары.