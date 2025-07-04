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УЖД заявила о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Киеве после взрывов

Железнодорожная инфраструктура в Киеве получила повреждения после серии взрывов, сообщила компания «Украинские железные дороги» (Укрзализныця).

Источник: Life.ru

В связи с повреждениями пассажирские поезда западного направления следуют по изменённому маршруту через Вишневое и Дарницу, что приводит к задержкам до двух часов.

Ночью в столице Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Утром 4 июля весь Киев окутан дымом после воздушной атаки, по данным местных СМИ, в городе ощущается сильный запах гари. Спутниковые данные NASA свидетельствуют о том, что в некоторых районах города всё ещё бушуют пожары.

Ранее Life.ru писал, что российские военные нанесли удары по Киеву с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотников «Герань». Одной из целей атак, предположительно, был аэропорт «Жуляны», где располагается позиционный район зенитных ракетных комплексов Patriot.