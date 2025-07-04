В ростовских Шахтах после атаки БПЛА без света остались 6 тысяч жителей

«В Шахтах в результате атаки произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции. Без света остались почти 2 тысячи частных домов, где живут более 6 тысяч человек», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что в нескольких зданиях рядом с подстанцией выбиты окна, при этом пострадавших среди жителей нет. По его словам, на месте инцидента работают аварийные службы и саперы для обследования территории и обезвреживания обломков беспилотников.