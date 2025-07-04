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В ростовских Шахтах после атаки БПЛА без света остались 6 тысяч жителей

В городе Шахты Ростовской области после ночной атаки беспилотников без электроснабжения остались более шести тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По данным Минобороны РФ, ночью силы ПВО уничтожили и перехватили 26 БПЛА над областью.

По словам Слюсаря, две тысячи частных домов остались без электричества в результате атаки БПЛА.

В городе Шахты Ростовской области после ночной атаки беспилотников без электроснабжения остались более шести тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По данным Минобороны РФ, ночью силы ПВО уничтожили и перехватили 26 БПЛА над областью.

«В Шахтах в результате атаки произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции. Без света остались почти 2 тысячи частных домов, где живут более 6 тысяч человек», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что в нескольких зданиях рядом с подстанцией выбиты окна, при этом пострадавших среди жителей нет. По его словам, на месте инцидента работают аварийные службы и саперы для обследования территории и обезвреживания обломков беспилотников.

В Ростовской области 4 июля дроны атаковали Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. В поселке Долотинка обрушилась плита перекрытия в двухэтажном доме, в результате чего погибла пенсионерка. В Азове взрыв дрона повредил стекла в многоквартирном доме, но предварительно никто не пострадал. Также обломки дрона упали на стадион имени Лакомова, территория оцеплена, передает MK.RU.

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