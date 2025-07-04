В Ангарске суд огласил приговор двум экс-полицейским за получение взяток

В Ангарске оглашен приговор экс-сотрудникам отделения по исполнению административного законодательства полиции за получение взяток. С июня по октябрь 2024 года мужчины в возрасте 29 лет и 41 года лично и через перевод на карту получили более 87 тысяч рублей взяткой, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и СУ СКР по региону, деньги предназначались за непривлечение владельцев общепита к административной ответственности за нарушение правил продажи алкоголя и спиртосодержащей продукции, которые были выявлены при проверках в кафе, магазине и трех барах, расположенных в 94-м и 189-м кварталах, 6-м и 17-м микрорайонах, а также микрорайоне Кирова Ангарска. Деньги фигуранты делили между собой поровну.
Преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России по региону. Экс-полицейские признаны виновными в двух эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), и трех эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).
В зависимости от роли каждого суд приговорил их к лишению свободы на 4 и 4,5 года в исправительной колонии строго режима с лишением специальных званий полицейских, а также права занимать определенные должности на 7 и 5 лет. Одному из фигурантов назначен штраф 300 тысяч рублей. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Также в доход государства конфискован эквивалент полученных взяток — 110 тысяч рублей.
Ранее агентство сообщало, что Ангарский городской суд вынес приговор 41-летнему бывшему судебному приставу, признанному виновным в мошенничестве и покушении на взяточничество. Подсудимый, занимая должность пристава-исполнителя, пытался получить взятку за незаконное бездействие и обманным путем завладел деньгами должника. В итоге ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.