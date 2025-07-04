В Ангарске суд огласил приговор двум экс-полицейским за получение взяток

В зависимости от роли каждого суд приговорил их к лишению свободы на 4 и 4,5 года в исправительной колонии строго режима с лишением специальных званий полицейских, а также права занимать определенные должности на 7 и 5 лет. Одному из фигурантов назначен штраф 300 тысяч рублей. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Также в доход государства конфискован эквивалент полученных взяток — 110 тысяч рублей.