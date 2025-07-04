Часть Сергиева Посада осталась без света после атаки БПЛА

После атаки украинских беспилотников на Сергиев Посад часть города осталась без электричества. В результате падения обломков сбитого БПЛА загорелась подстанция, сообщила в своем телеграм-канале глава округа Оксана Ероханова.
«В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание электрической подстанции в районе микрорайона Звездочка. Также в целях безопасности отключено еще несколько ТП. Без электроэнергии микрорайоны Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский, наполовину Ферма», — отметила она.
Кроме того, без электричества находятся несколько социальных и коммунальных объектов, многоэтажки. Ранее сообщалось о четырех взрывах в Сергиевом Посаде. Сначала появилась информация об одном пострадавшем мужчине.
Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что есть и второй пострадавший гражданин. Первый доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, второй — с ушибами шеи и грудной клетки.
На местах происшествия работают оперативные службы, добавил Воробьев. Ероханова также отметила, что для восстановления электроснабжения доставляют генераторы. После ликвидации пожара на подстанции специалисты «Россетей» приступят к работам.