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Часть Сергиева Посада осталась без света после атаки БПЛА

После атаки украинских беспилотников на Сергиев Посад часть города осталась без электричества.

После атаки украинских беспилотников на Сергиев Посад часть города осталась без электричества. В результате падения обломков сбитого БПЛА загорелась подстанция, сообщила в своем телеграм-канале глава округа Оксана Ероханова.

«В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание электрической подстанции в районе микрорайона Звездочка. Также в целях безопасности отключено еще несколько ТП. Без электроэнергии микрорайоны Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский, наполовину Ферма», — отметила она.

Кроме того, без электричества находятся несколько социальных и коммунальных объектов, многоэтажки. Ранее сообщалось о четырех взрывах в Сергиевом Посаде. Сначала появилась информация об одном пострадавшем мужчине.

Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что есть и второй пострадавший гражданин. Первый доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, второй — с ушибами шеи и грудной клетки.

На местах происшествия работают оперативные службы, добавил Воробьев. Ероханова также отметила, что для восстановления электроснабжения доставляют генераторы. После ликвидации пожара на подстанции специалисты «Россетей» приступят к работам.

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