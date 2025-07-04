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Два человека пострадали в результате падения БПЛА в Сергиевом Посаде

Губернатор Воробьев сообщил о двух мужчинах, пострадавших в результате падения беспилотника в Сергиевом Посаде.

Источник: Комсомольская правда

Два человека пострадали в результате падения четырех беспилотных летательных аппаратов в Сергиево-Посадском округе Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и лишился трех зубов. Еще один пострадавший — 40-летний мужчина — был госпитализирован с открытой раной шеи и ушибом грудной клетки.

Обоих пострадавших доставили в Сергиево-Посадскую городскую больницу. По словам медиков, их состояние оценивается как средней тяжести, угроз для жизни нет. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты обследуют территорию. Энергетики в настоящее время занимаются восстановлением электроснабжения в районе.

Ранее глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова сообщила, что в результате инцидента без электричества остались жители двух микрорайонов.

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