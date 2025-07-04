На проспекте Королёва в Омске трамвай сошёл с рельсов

«Сегодня в 9:03 на пересечении улицы Заозёрной и проспекта Королёва сошёл с рельсов вагон, следовавший по маршруту № 7 в направлении ООТ “Стрельникова”. На место оперативно выехали сотрудники предприятия (“Электрический транспорт” — прим. ред.). Обстоятельства случившегося будут установлены в ходе внутренней проверки», — поясняют в пресс-службе.