В Ангарске осуждены бывшие полицейские за взяточничество

В Ангарске двое сотрудников административного законодательства полиции получали взятки на общую сумму более 87 тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СК России по региону, деньги предназначались для подкупа, чтобы владельцы ресторанов и кафе избежали ответственности за нарушения правил продажи алкоголя.
Взятки передавались лично и через банковские переводы, их сотрудники делили между собой.
— Полицейские выявили незаконную деятельность. Фигурантов осудили за взяточничество и за получение взятки по предварительному сговору, — пояснили в ведомстве.
Бывшие сотрудники полиции получили тюремные сроки в колонии строгого режима: одному назначено 4 года, другому — 4,5 года. Суд также лишил их полицейских званий и запретил занимать определенные должности на 7 и 5 лет соответственно. Кроме того, один из осужденных обязан выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.