В Ангарске осуждены бывшие полицейские за взяточничество

Бывшие сотрудники полиции получили тюремные сроки в колонии строгого режима: одному назначено 4 года, другому — 4,5 года. Суд также лишил их полицейских званий и запретил занимать определенные должности на 7 и 5 лет соответственно. Кроме того, один из осужденных обязан выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.