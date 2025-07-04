Минувшей ночью ПВО сбила 26 дронов над Ростовской областью

По данным Минобороны, в ночь на 4 июля силами противовоздушной обороны в Ростовской области было уничтожено 26 вражеских беспилотников. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава региона Юрий Слюсарь.
Однако в этот раз последствий избежать не удалось. В Шахтах повреждена трансформаторная подстанция. Без электроэнергии остались 2 000 частных домов и более 6 000 жителей. В близлежащих домах выбиты окна. К счастью, обошлось без пострадавших.
На местах ЧП работают аварийные бригады энергетиков, спасательные службы, саперы для обезвреживания обломков БПЛА.
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