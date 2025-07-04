В Башкирии механизатор получил смертельную травму

По данным ведомства, трагедия произошла 2 июля на территории машинно-тракторной мастерской сельхозпредприятия в селе Старокуктово. Как пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова, при демонтаже разорвало колесо кормораздатчика, вследствие чего механизатор получил удар в голову диском колеса. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия.