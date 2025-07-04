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В Башкирии механизатор получил смертельную травму

Гострудинспекция в РБ приступила к расследованию несчастного случая, в результате которого погиб 56-летний работник ООО Племзавод «Урожай» Илишевского района.

Источник: Башинформ

По данным ведомства, трагедия произошла 2 июля на территории машинно-тракторной мастерской сельхозпредприятия в селе Старокуктово. Как пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова, при демонтаже разорвало колесо кормораздатчика, вследствие чего механизатор получил удар в голову диском колеса. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, подчеркнули в республиканской Гострудинспекции.