Солнце, бури и давление: будет ли 5 июля 2025 удар по метеочувствительным

В начале месяца Солнце было относительно спокойным, но в последние дни ситуация чуть изменилась. На поверхности светила зафиксированы несколько слабых вспышек — уровня С, то есть низкой интенсивности. Это говорит о том, что солнечная активность понемногу оживляется, однако ничего критического пока не происходит. После всплеска геомагнитной активности 4 июля (уровень поднялся до 4 баллов — это уже «возбужденное» состояние), прогноз на 5 июля более спокойный. Ученые предполагают, что магнитное поле Земли вновь войдет в норму.