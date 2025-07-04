Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В самарском аэропорту Курумоч 4 июля ввели временные ограничения на полеты

4 июля утром в международном аэропорту Самары «Курумоч» были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.

4 июля утром в международном аэропорту Самары «Курумоч» были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Официальное сообщение об этом поступило от Росавиации.

Ограничения связаны с угрозой атаки БПЛА. Ее объявили 4 июля 2025 года рано утром.

Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов. Как правило, такие ограничения носят краткосрочный характер.

Также, жители города наблюдают проблемы с мобильным интернетом.

Ранее мы писали о том, что трудности из-за проблем со связью ощутил и местный малый бизнес. Например, мастер-бровист одного из салонов красоты Марина. Из-за отсутствия интернета до нее не смогли добраться несколько клиентов, сбоили терминалы оплаты.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше