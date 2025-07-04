В самарском аэропорту Курумоч 4 июля ввели временные ограничения на полеты

4 июля утром в международном аэропорту Самары «Курумоч» были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Официальное сообщение об этом поступило от Росавиации.
Ограничения связаны с угрозой атаки БПЛА. Ее объявили 4 июля 2025 года рано утром.
Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов. Как правило, такие ограничения носят краткосрочный характер.
Также, жители города наблюдают проблемы с мобильным интернетом.
Ранее мы писали о том, что трудности из-за проблем со связью ощутил и местный малый бизнес. Например, мастер-бровист одного из салонов красоты Марина. Из-за отсутствия интернета до нее не смогли добраться несколько клиентов, сбоили терминалы оплаты.
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