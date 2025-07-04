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В Омске в озере утонул мужчина

Трагедия произошла на озере Чередовом.

Источник: СУ СК России по Омской области

Следственное управление СК России по Омской области начало проверку по факту смерти 30-летнего мужчины, который утонул в озере Чередовом в Ленинском округе Омска. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи напоминают гражданам о важности соблюдения правил безопасности при отдыхе на водоёмах.

Не стоит плавать в местах, где это запрещено, заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, нырять в незнакомых местах или заплывать далеко от берега и за оградительные знаки. Для купания следует выбирать безопасные или специально оборудованные зоны.