В Омске в озере утонул мужчина

Следственное управление СК России по Омской области начало проверку по факту смерти 30-летнего мужчины, который утонул в озере Чередовом в Ленинском округе Омска. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи напоминают гражданам о важности соблюдения правил безопасности при отдыхе на водоёмах.
Не стоит плавать в местах, где это запрещено, заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, нырять в незнакомых местах или заплывать далеко от берега и за оградительные знаки. Для купания следует выбирать безопасные или специально оборудованные зоны.