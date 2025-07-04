Россиянин упал из окна 20-го этажа на полицейский автомобиль и умер

Прибывшие медики незамедлительно начали проводить пострадавшему реанимационные мероприятия, после чего перенесли его в машину скорой помощи для транспортировки в городскую больницу. В социальных сетях сообщают, что 23-летний пострадавший скончался во время перевозки в медучреждение.