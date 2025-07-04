Россиянин упал из окна 20-го этажа на полицейский автомобиль и умер

Трагический случай произошел в жилом комплексе (ЖК) «Раз. Два. Три» города Анапы (Краснодарский край), печально известном падениями людей с высоты. ЖК расположен на Анапском шоссе.
Как передают очевидцы с места происшествия, молодой мужчина выпал из окна 20-го этажа одного из корпусов жилого комплекса. Падение пришлось непосредственно на капот автомобиля патрульно-постовой службы полиции.
Прибывшие медики незамедлительно начали проводить пострадавшему реанимационные мероприятия, после чего перенесли его в машину скорой помощи для транспортировки в городскую больницу. В социальных сетях сообщают, что 23-летний пострадавший скончался во время перевозки в медучреждение.
Отметим, что официального подтверждения информации о случившемся пока не поступало.
Уточняется, что погибший самостоятельно вызвал полицейский патруль — сотрудники приехали, но подняться наверх не успели.
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