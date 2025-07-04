На Урале ликвидировали подпольную мастерскую по изготовлению оружия и взрывчатки

Напомним, в январе ФСБ задержала 109 граждан из 40 регионов России, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Среди задержанных были жители Свердловской и Тюменской областей.