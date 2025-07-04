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В Азове эвакуируют жильцов многоэтажки, поврежденной из-за атаки БПЛА

Нанесенный имуществу ущерб оценит муниципальная комиссия.

В Азове Ростовской области эвакуируют жильцов многоэтажки, кровля которой получила повреждения в результате атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что речь идет о 40-квартирном доме по пер. Коллонтаевский, где проживает 120 человек.

Слюсарь добавил, что в ряде домов в Азове и Азовском районе из-за падения БПЛА повреждены окна и двери. Также повреждения получили припаркованные рядом автомобили.

Ущерб, нанесенный жителям, оценит муниципальная комиссия. Она начнет работу сегодня. Слюсарь заверил, что жителям будет оказана помощь.

Ночью в Азове, Миллеровском и Тарасовском районах отразили атаку беспилотников ВСУ. В поселке Долотинка Миллеровского района был поврежден жилой дом, где при обрушении плиты перекрытия погибла женщина.

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