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Прокуратура открыла горячую линию после атаки беспилотников в Сергиевом Посаде

В Сергиеве Посаде для жителей открыта горячая линия после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

В Сергиевом Посаде после удара БПЛА открыли горячую линию.

В Сергиеве Посаде для жителей открыта горячая линия после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. +7−916−240−31−282», — говорится в telegram-канале ведомства. Кроме того, по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина, ситуацию под контроль взял городской прокурор Игорь Фокин.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВзрывы, разрушения и массовое отключение электричества: подробности утренней атаки ВСУ по Сергиеву Посаду.

Утром 4 июля украинские БПЛА атаковали Сергиев-Посад, в результате была повреждена электроподстанция. Из-за чего в отдельных микрорайонах было отключено электричество. По предварительным данным, пострадали два человека. Местные жители сообщали о перебоях с электроснабжением и о густом черном дыме в районе хлебокомбината.

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