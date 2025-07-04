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В Омске проводится проверка по факту гибели мужчины в озере Чередовое

Трагедия разыгралась накануне в Ленинском округе Омска.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области начало проверку по факту смерти 30-летнего мужчины, который утонул в озере Чередовое. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Следователи напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности во время отдыха на воде. Особенно важно быть внимательными в летний период, когда количество несчастных случаев на водоемах возрастает.

«Нельзя плавать в местах, где это запрещено! Нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения! Нельзя нырять в незнакомых местах и заплывать далеко от берега или за знаки ограждения», — подчеркнули в ведомстве.

Для купания рекомендуется выбирать специально оборудованные или безопасные места. Соблюдение элементарных мер предосторожности может спасти жизнь и предотвратить трагедии. Омичей призывают быть бдительными и ответственно подходить к отдыху на водоемах, не допускать купания в непроверенных водоемах, особенно в состоянии алкогольного опьянения.