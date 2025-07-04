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В Перми подростки устроили смертельную вечеринку

В Перми в одном из подъездов многоквартирного дома на бульваре Гагарина скончался подросток после молодежной вечеринки.

В Перми в одном из подъездов многоквартирного дома на бульваре Гагарина скончался подросток после молодежной вечеринки. Об этом сообщает «КП Пермь».

Все происходило в марте этого года. Школьник пригласил к себе знакомых. Одна из девушек пришла со своим возлюбленным. Тусовка проходила в сопровождении музыки и алкоголя. Внезапно хозяин квартиры достал наркотики и подмешал их в алкоголь новому знакомому.

Со слов девушки, некоторое время ее парень был тихим. Но после начал громить все вокруг. Его пришлось успокаивать. А после того, как глубокой ночью все легли спасть, ему стало плохо. Хозяин квартиры выгнал всех, а побледневшего и в бессознательном состоянии парня вынесли в подъезд и оставили там.

Скорая не успела спасти подростка. Он умер до ее приезда. В настоящее время доследственныа проверка еще продолжается, передает источник.