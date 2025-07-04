В Перми подростки устроили смертельную вечеринку

Со слов девушки, некоторое время ее парень был тихим. Но после начал громить все вокруг. Его пришлось успокаивать. А после того, как глубокой ночью все легли спасть, ему стало плохо. Хозяин квартиры выгнал всех, а побледневшего и в бессознательном состоянии парня вынесли в подъезд и оставили там.