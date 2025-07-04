Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Сергиево-Посадкий городской округ

В Сергиево-Посадском городском округе упали четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 4 июля, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
В результате произошедшего ранения получили два человека. Один 60-летний мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой. У второго 40-летнего пострадавшего открытая рана шеи и ушиб грудной клетки.
— Оба доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают помощь, состояние пострадавших — средней тяжести. Угрозы жизни нет, — добавил глава региона в своем Telegram-канале.
На данный момент специалисты ликвидируют последствия атаки — энергетики занимаются восстановлением электроснабжения.
Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь уничтожили 48 вражеских беспилотников над территорией страны. Атакам подверглись Ростовская, Курская, Белгородская, Орловская и Липецкая области.