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Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Сергиево-Посадкий городской округ

В Сергиево-Посадском городском округе упали четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 4 июля, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.

В Сергиево-Посадском городском округе упали четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 4 июля, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.

В результате произошедшего ранения получили два человека. Один 60-летний мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой. У второго 40-летнего пострадавшего открытая рана шеи и ушиб грудной клетки.

— Оба доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают помощь, состояние пострадавших — средней тяжести. Угрозы жизни нет, — добавил глава региона в своем Telegram-канале.

На данный момент специалисты ликвидируют последствия атаки — энергетики занимаются восстановлением электроснабжения.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь уничтожили 48 вражеских беспилотников над территорией страны. Атакам подверглись Ростовская, Курская, Белгородская, Орловская и Липецкая области.

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