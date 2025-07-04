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В Удмуртии объявлена угроза беспилотников

В Удмуртии объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает глава Республики Александр Бречалов.

Власти призывают соблюдать спокойствие.

В Удмуртии объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает глава Республики Александр Бречалов.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА Камбарка, Сарапул, Сарапульский район, Каракулино, Кизнерский, Можга, Можгинский», — написал Бречалов в своем telegram-канале. Власти призывают соблюдать спокойствие и строго следовать инструкциям экстренных служб.

В связи с мерами обеспечения безопасности в воздушном пространстве над аэропортом Ижевска введены ограничения. Возможны изменения в расписании рейсов. Рекомендуется уточнять актуальную информацию о времени вылета на онлайн-табло аэропортов отправления, а также на официальном сайте авиакомпании «Ижавиа».

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