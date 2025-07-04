Губернатор Приангарья рассказал о состоянии медиков, пострадавших при нападении

О состоянии прооперированных после ранений заместителя главврача и секретаря медучреждения рассказал 4 июля губернатор Иркутской области.
«Состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Сегодня будут смотреть, требуется ли им дополнительное специализированное лечение», — сообщил Игорь Кобзев.
По словам главы региона, у пострадавших стресс, и они нуждаются в помощи. «Желаю им скорейшего выздоровления», — добавил губернатор.
Отметим, в четверг вечером 59-летнему мужчине, напавшему утром на медицинских работников, предъявили обвинение в покушении на убийство двух человек. Известно, что ранее он лечился в психоневрологическом диспансере.