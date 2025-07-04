В Новосибирске завершено расследование дела о вовлечении в проституцию

С 2020 по 2025 год 29-летняя уроженка Новосибирска создала сложную сеть криминального бизнеса, используя интернет в качестве основной платформы. Путем смены съемных квартир она организовала систему предоставления интимных услуг, где каждый участник занимал свою четко определенную роль. Два администратора координировали заказы и распределяли девушек, а водители обеспечивали их доставку по указанным адресам.