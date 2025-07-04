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В Новосибирске завершено расследование дела о вовлечении в проституцию

Следственное управление УМВД России по Новосибирску завершило расследование уголовного дела, связанного с организацией и вовлечением граждан в занятие проституцией.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой», и частью 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией другими лицами».

С 2020 по 2025 год 29-летняя уроженка Новосибирска создала сложную сеть криминального бизнеса, используя интернет в качестве основной платформы. Путем смены съемных квартир она организовала систему предоставления интимных услуг, где каждый участник занимал свою четко определенную роль. Два администратора координировали заказы и распределяли девушек, а водители обеспечивали их доставку по указанным адресам.

Женщина использовала объявления о высокооплачиваемой работе для привлечения потенциальных сотрудниц, обещая им высокий доход и гибкий график. На деле же жертвы, находящиеся в трудной финансовой ситуации, становились жертвами эксплуатации.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в этом году, сотрудники полиции пресекли деятельность организованной преступной группы. В ходе обысков в квартире организатора были изъяты предметы, используемые для оказания интимных услуг.

В отношении всех фигурантов дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Новосибирска для дальнейшего рассмотрения.