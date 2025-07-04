19-летний парень на Kia Ceed влетел в столб в Самаре вечером 3 июля

Это случилось в четверг в Октябрьском районе города. Владельцу легковушки и его пассажиру потребовалась медпомощь. Подробностями поделились представители регионального главка.
19-летний парень на Kia Ceed ехал по Московскому шоссе с улицы Авроры в сторону Санфировой. Вблизи здания № 35б нарушил правила расположения авто и врезался в световую опору.
Ему и пассажиру того же порекомендовали пройти амбулаторное лечение. Правоохранители продолжают выяснять детали вечернего происшествия.
Ранее четыре машины столкнулись в селе Ягодное около Тольятти. Никто не пострадал.
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