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19-летний парень на Kia Ceed влетел в столб в Самаре вечером 3 июля

Это случилось в четверг в Октябрьском районе города. Владельцу легковушки и его пассажиру потребовалась медпомощь.

Источник: МК.RU Самара

Это случилось в четверг в Октябрьском районе города. Владельцу легковушки и его пассажиру потребовалась медпомощь. Подробностями поделились представители регионального главка.

19-летний парень на Kia Ceed ехал по Московскому шоссе с улицы Авроры в сторону Санфировой. Вблизи здания № 35б нарушил правила расположения авто и врезался в световую опору.

Ему и пассажиру того же порекомендовали пройти амбулаторное лечение. Правоохранители продолжают выяснять детали вечернего происшествия.

Ранее четыре машины столкнулись в селе Ягодное около Тольятти. Никто не пострадал.

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