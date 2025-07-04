В московской квартире нашли обглоданный собакой труп женщины

Труп женщины, обглоданный собакой, был обнаружен в четверг вечером в доме на западе Москвы.
Как стало известно «МК», тело нашли около 20.00 в квартире дома по улице Барвихинская. Погибшей было 68 лет. Причина ее смерти устанавливается.
Труп женщины, обглоданный собакой, был обнаружен в четверг вечером в доме на западе Москвы.
Труп женщины, обглоданный собакой, был обнаружен в четверг вечером в доме на западе Москвы.
Как стало известно «МК», тело нашли около 20.00 в квартире дома по улице Барвихинская. Погибшей было 68 лет. Причина ее смерти устанавливается.