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В московской квартире нашли обглоданный собакой труп женщины

Труп женщины, обглоданный собакой, был обнаружен в четверг вечером в доме на западе Москвы.

Труп женщины, обглоданный собакой, был обнаружен в четверг вечером в доме на западе Москвы.

Как стало известно «МК», тело нашли около 20.00 в квартире дома по улице Барвихинская. Погибшей было 68 лет. Причина ее смерти устанавливается.