Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США

Ранее с этим же праздником поздравил президент РФ Владимир Путин своего коллегу Дональда Трампа во время телефонного разговора. Он отметил, что Россия сыграла важную роль в формировании американской государственности, включая время войны за независимость и гражданской войны. По его словам, отношения между двумя странами основаны не только на союзничестве в период Первой и Второй мировых войн, но также имеют более глубокие исторические истоки.