Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США

Лавров пожелал американскому народу следовать принципам мира и процветания.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил государственного секретаря США Марко Рубио с Днем независимости и выразил надежду на укрепление стабильных и предсказуемых отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщили в российском МИДе.
«Уважаемый господин государственный секретарь, прошу передать искренние поздравления американскому народу по случаю национального праздника США — Дня независимости, выразить поддержку Российской Федерации его чаяниям единства и реализации традиционной американской мечты», — приводит слова Лаврова ведомство.
Министр также подчеркнул, что рассчитывает на совместную работу двух стран для развития конструктивного диалога. «Рассчитываю, что совместными усилиями отношения между нашими странами закрепятся на созидательном векторе, обретут позитивную стабильность и предсказуемость на основе взаимного уважения и учета национальных интересов друг друга, предопределенных историей, географией и “реалиями на земле”», — говорится в поздравлении министра. Также Лавров пожелал американскому народу следовать принципам мира и процветания, а ценности Декларации независимости США назвал основой для доверия и международного сотрудничества.
Ранее с этим же праздником поздравил президент РФ Владимир Путин своего коллегу Дональда Трампа во время телефонного разговора. Он отметил, что Россия сыграла важную роль в формировании американской государственности, включая время войны за независимость и гражданской войны. По его словам, отношения между двумя странами основаны не только на союзничестве в период Первой и Второй мировых войн, но также имеют более глубокие исторические истоки.