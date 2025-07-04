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Восточный Казахстан атакуют гусеницы

Жители боятся потерять деревья и урожай.

Источник: Freepik

Жители нескольких поселков на востоке Казахстана обеспокоены нашествием непарного шелкопряда, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Седьмой канал». Гусеницы буквально опустошают деревья и огороды в районах Огневка, Асу-Булак и Белогородский, угрожая природным ландшафтам и урожаю.

По словам местных жителей, вредители поедают не только лиственные деревья — осины и березы, но и хвойные насаждения, что ранее считалось маловероятным. Гусеницы уничтожают всю зелень в огородах, оставляя после себя только опустошённые участки.

«Мы очень боимся, что эти прекрасные места станут голыми и пустыми, деревья вымрут, и нам некуда будет съездить, — делится переживаниями жительница Белогородского Татьяна Мезенцева. — Это наша природа, наши родные места, которые могут исчезнуть».

Ситуация вызвала широкий резонанс, и региональные специалисты по природным ресурсам взяли её под контроль. Ведётся обработка сельских территорий с использованием современных методов борьбы с вредителями. В лабораториях проводят исследования личинок шелкопряда, чтобы разработать эффективное средство против нашествия.

«Совместно с акиматом района и работниками лесного учреждения провели работы по обследованию территорий обнаружили очаги, на сегодняшний день рекомендуемые препараты имеются, начата работа по обработке территорий вблизи поселок Асу-Булак, Огневка и Белая гора», — сообщил руководитель управления природных ресурсов ВКО Арман Есентаев.